Овечкин сделал 183-й дубль в регулярках НХЛ, дважды забив «Монреалю». Рекорд у Гретцки — 189

Матч с 2+ голами стал для 40-летнего россиянина 183-м в рамках регулярок лиги. По числу дублей он уступает только Уэйну Гретцки (189).
На счету нападающего стало 50 (24+26) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Овечкин забил 920-й и 921-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф — 997-й и 998-й, до рекорда Гретцки — 18 шайб.
