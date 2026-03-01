Василевский пропустил 5 шайб после 14 бросков «Баффало» и был заменен на 22-й минуте. Поражение в основное время — первое за 19 игр

31-летний россиянин пропустил 5 шайб после 14 бросков (64,3% сэйвов) и был заменен на 22-й минуте после пятой шайбы «Сэйбрс».
Вступивший в игру Юнас Юханссон отразил 20 из 21 броска (95,2%). Поражение было записано на счет Василевского.
Таким образом, Андрей завершил свою серию без поражений в основное время на отметке 18 игр. Он не смог превзойти свой же лучший результат для действующих вратарей лиги по продолжительности такой серии (21 игра, 2019/20).
В текущем сезоне у Василевского 28 побед и 11 поражений в 39 играх (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,19).