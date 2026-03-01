Кучеров остался без очков впервые за 13 игр. У него 4 броска, 1 потеря и «минус 1» за 20:11 против «Баффало»

На счету 32-летнего россиянина 95 (31+64) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+32». Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (20:11, 4:24 — в большинстве, «минус 1») завершил результативную серию из 12 игр (8+20 на отрезке).
Он 4 раза бросил в створ ворот и допустил 1 потерю.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше