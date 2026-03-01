Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 103 очка против 97 у Маккиннона и 95 у Кучерова

На счету 29-летнего канадца стало 103 (35+68) очка в 61 игре в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 97 (40+57) очков в 57 играх. Сегодня на его счету 2 результативные передачи в матче с «Чикаго» (3:1).
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров — 95 (31+64) баллов в 54 играх. Сегодня трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» прервал результативную серию из 12 игр в матче с «Баффало» (2:6).
У Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4) по-прежнему есть 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Также в топ-5 входят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 85 очков в 58 играх, 31+54, сегодня — гол в ворота «Шаркс») и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 82 в 57, 29+53, сегодня — гол в ворота «Ойлерс»).