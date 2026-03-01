Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.31
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.23
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 103 очка против 97 у Маккиннона и 95 у Кучерова

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:5).

Источник: Спортс

На счету 29-летнего канадца стало 103 (35+68) очка в 61 игре в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 97 (40+57) очков в 57 играх. Сегодня на его счету 2 результативные передачи в матче с «Чикаго» (3:1).

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров — 95 (31+64) баллов в 54 играх. Сегодня трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» прервал результативную серию из 12 игр в матче с «Баффало» (2:6).

У Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4) по-прежнему есть 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Также в топ-5 входят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 85 очков в 58 играх, 31+54, сегодня — гол в ворота «Шаркс») и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 82 в 57, 29+53, сегодня — гол в ворота «Ойлерс»).

