Демидов впервые с декабря сыграл менее 13 минут — 12:44 против «Вашингтона». У форварда «Монреаля» 2 броска и «минус 1»

20-летний россиянин не отметился результативными действиями. В его активе 2 броска в створ при полезности «минус 1».
Сегодня Демидов провел на льду 12 минут 44 секунды (10-е время среди форвардов «Канадиенс») — впервые с декабря прошлого года показатель составил менее 13 минут.
При этом время в большинстве составило 4:41. В третьем периоде Иван провел только три смены.
На счету нападающего 47 (12+35) очков в 59 играх при полезности «+7». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков лиги, уступая 1 балл Беккетту Сеннеке из «Анахайма».