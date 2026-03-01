Панарин сделал ассист в матче с «Калгари». У него 0+3 в 3 играх за «Лос-Анджелес» и 60 в 55 в сезоне в целом

В активе 34-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 3 матчах после обмена в «Кингс». В целом в сезоне — 60 (19+41) баллов в 55 играх.
Сегодня Панарин (17:33, полезность «+1») отметился также 3 бросками в створ и допустил 3 потери.
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин ассистировал при шайбе Адриана Кемпе в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:0).
В активе 34-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 3 матчах после обмена в «Кингс». В целом в сезоне — 60 (19+41) баллов в 55 играх.
Сегодня Панарин (17:33, полезность «+1») отметился также 3 бросками в створ и допустил 3 потери.