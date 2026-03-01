Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Агент сказал, что надо подождать до конца сезона. Я просто играю. Говорить с Дубасом — не моя задача»

Текущий сезон — последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов.
В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 46 (13+33) очков в 43 играх при полезности «+14».
"Несколько дней назад я поговорил с агентом [Джей Пи Бэрри], и он сказал, что надо подождать до конца сезона и посмотреть, что будет.
Сейчас нам нечего сказать на эту тему. Я просто играю. Говорить с [генменеджером] Кайлом Дубасом — это не моя задача. Я играю и жду", — сказал Малкин.
Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить продление контракта во время олимпийского перерыва в сезоне НХЛ.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше