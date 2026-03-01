Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.23
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Агент сказал, что надо подождать до конца сезона. Я просто играю. Говорить с Дубасом — не моя задача»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своей контрактной ситуации.

Текущий сезон — последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 46 (13+33) очков в 43 играх при полезности «+14».

"Несколько дней назад я поговорил с агентом [Джей Пи Бэрри], и он сказал, что надо подождать до конца сезона и посмотреть, что будет.

Сейчас нам нечего сказать на эту тему. Я просто играю. Говорить с [генменеджером] Кайлом Дубасом — это не моя задача. Я играю и жду", — сказал Малкин.

Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить продление контракта во время олимпийского перерыва в сезоне НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше