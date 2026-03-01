Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.23
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Воронков сыграл менее 9 минут в 6 матчах из 13 после прихода Боунесса в «Коламбус». У него 4 хита, 1 потеря и «+1» за 8:31 против «Айлендерс»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

25-летний россиянин провел на льду 8:31 (все в равных составах) и завершил встречу с полезностью «+1». У него 4 силовых приема и 1 потеря.

В текущем сезоне Воронков провел 58 матчей и набрал 32 (17+15) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:22.

После назначения главным тренером клуба Рика Боунесса игровое время россиянина сократилось.

В 6 матчах из 13 под руководством специалиста Дмитрий провел на льду менее 9 минут. У него 3 (1+2) очка на этом отрезке.

Отметим, что в этих 13 матчах «Блю Джекетс» записали в актив 10 побед.