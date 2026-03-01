Воронков сыграл менее 9 минут в 6 матчах из 13 после прихода Боунесса в «Коламбус». У него 4 хита, 1 потеря и «+1» за 8:31 против «Айлендерс»

25-летний россиянин провел на льду 8:31 (все в равных составах) и завершил встречу с полезностью «+1». У него 4 силовых приема и 1 потеря.
В текущем сезоне Воронков провел 58 матчей и набрал 32 (17+15) очка при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:22.
После назначения главным тренером клуба Рика Боунесса игровое время россиянина сократилось.
В 6 матчах из 13 под руководством специалиста Дмитрий провел на льду менее 9 минут. У него 3 (1+2) очка на этом отрезке.
Отметим, что в этих 13 матчах «Блю Джекетс» записали в актив 10 побед.