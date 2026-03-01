Колосков: хоккейный тренер Тарасов считал Королева научным советником

«Юрий Васильевич Королев — мой личный друг, мы с ним долгое время вместе работали на кафедре футбола и хоккея, я пришел туда студентом в 1963 году, он был уже старшим преподавателем, вел специализацию хоккея, сам активно играл в хоккей, — сказал Колосков. — Когда я стал студентом, у нас были параллельно футбол и хоккей, он был у нас преподавателем. Потом я закончил институт, меня распределили на кафедру футбола, стал его коллегой, мы вместе с ним долго работали, пока я не ушел в спорткомитет. Юрий Васильевич остался на кафедре, стал доцентом кафедры футбола и хоккея. Он был научным руководителем группы, которая занималась сбором и анализом статистических данных во время серии СССР — Канада в 1972 году».