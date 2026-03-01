Колосков: хоккейный тренер Тарасов считал Королева научным советником

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолий Тарасов считал Юрия Королева научным советником. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который работал с Королевым на кафедре Государственного центрального института физической культуры (ГЦОЛИФК).
Ранее ТАСС сообщил, что Королев умер на 92-м году жизни.
«Юрий Васильевич Королев — мой личный друг, мы с ним долгое время вместе работали на кафедре футбола и хоккея, я пришел туда студентом в 1963 году, он был уже старшим преподавателем, вел специализацию хоккея, сам активно играл в хоккей, — сказал Колосков. — Когда я стал студентом, у нас были параллельно футбол и хоккей, он был у нас преподавателем. Потом я закончил институт, меня распределили на кафедру футбола, стал его коллегой, мы вместе с ним долго работали, пока я не ушел в спорткомитет. Юрий Васильевич остался на кафедре, стал доцентом кафедры футбола и хоккея. Он был научным руководителем группы, которая занималась сбором и анализом статистических данных во время серии СССР — Канада в 1972 году».
«Юрий Васильевич считался одним из сильнейших научных работников и методистов в области хоккея. Он, правда, не стремился к защите диссертации, не писал каких-то трудов, хотя у него было много подготовленных рекомендаций. Они были очень близки с Анатолием Владимировичем Тарасовым. Тот считал Королева таким научным советником что ли, очень часто приглашал к себе, советовался по тем или иным вопросам. Удивительный человек, никогда голос не повысит, не вспыхнет, не оскорбит, даже злого взгляда не было. Всегда честно и добросовестно, такой настоящий педагог», — добавил Колосков.
Королева ввели в Зал славы Международной хоккейной федерации (IIHF) в 2011 году, а годом ранее организация наградила его премией имени Поля Луака «За выдающийся вклад в развитие IIHF и международного хоккея». В 2004 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.
После завершения игровой карьеры Королев преподавал в ГЦОЛИФК, заведовал кафедрой хоккея, в 1980-е годы перешел на тренерскую работу. С 1988 по 1989 год он был заместителем начальника управления футбола и хоккея Госкомспорта СССР. С 1989 по 1991 год занимал пост первого заместителя председателя Федерации хоккея СССР, до 2001 года был вице-президентом Федерации хоккея России.