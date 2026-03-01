Ричмонд
Третьяк: Королев пользовался авторитетом в международной хоккейной семье

Член Зала славы Международной федерации хоккея скончался на 92-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный тренер и функционер Юрий Королев пользовался большим авторитетом в международной хоккейной семье, поэтому и был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Королев скончался на 92-м году жизни.

«Он прожил очень интересную и бурную жизнь, очень много времени посвятил спорту — не только хоккею, но и футболу. Мы с ним знакомы с конца 60-х годов, когда он вместе с Николаем Корольковым (председатель Федерации хоккея СССР с 1973 по 1988 год — прим. ТАСС) возглавлял научную лабораторию, потом Королев много лет работал в отделе футбола и хоккея РСФСР. Возглавлял тренерский комитет IIHF, пользовался большим авторитетом у членов международной хоккейной семьи, не зря его ввели в Зал славы IIHF», — сказал Третьяк.

Глава ФХР также рассказал, почему Королева в 2010 году международная федерация наградила премией имени Поля Луака «За выдающийся вклад в развитие IIHF и международного хоккея».

«Работа в комитете тренеров IIHF — это, ко всему прочему, семинары, он сам на них выступал. Комитет под его руководством разрабатывал специальные программы, и многие тренеры ими пользовались. Он очень много сделал для хоккея: очень образованный, знающий человек, и самое главное — он много сделал для тренерского корпуса. Очень много почерпнул от [Анатолия] Тарасова, проводил его идеи на кафедре ГЦОЛИФКа, где он создал и возглавлял кафедру. Через него прошли очень многие тренеры, которые и сегодня работают. Очень много тех, кто тогда играл, попали к нему и немало приобрели в плане тактики. Достойная жизнь достойного человека, спасибо ему за то, что он сделал для российского и международного хоккея», — отметил Третьяк.