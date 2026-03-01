Третьяк: Королев пользовался авторитетом в международной хоккейной семье

«Работа в комитете тренеров IIHF — это, ко всему прочему, семинары, он сам на них выступал. Комитет под его руководством разрабатывал специальные программы, и многие тренеры ими пользовались. Он очень много сделал для хоккея: очень образованный, знающий человек, и самое главное — он много сделал для тренерского корпуса. Очень много почерпнул от [Анатолия] Тарасова, проводил его идеи на кафедре ГЦОЛИФКа, где он создал и возглавлял кафедру. Через него прошли очень многие тренеры, которые и сегодня работают. Очень много тех, кто тогда играл, попали к нему и немало приобрели в плане тактики. Достойная жизнь достойного человека, спасибо ему за то, что он сделал для российского и международного хоккея», — отметил Третьяк.