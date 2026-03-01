Ричмонд
Генменеджер «Лос-Анджелеса» об отставке Хиллера: «Он уважаемый тренер, ценим его работу. Команде необходимы изменения, чтобы реализовать потенциал»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холланд прокомментировал отставку Джима Хиллера с поста главного тренера. Об этом решении клуб объявил в субботу.

Источник: Спортс"

"Хочу поблагодарить Джима Хиллера за преданность делу, профессионализм и ежедневную самоотдачу в работе с игроками и командой. Он уважаемый специалист и человек, и мы ценим ту работу, которую он проделал за нашей скамейкой.

На данном этапе сезона мы считаем, что команде необходимы изменения в руководстве, чтобы дать группе лучший шанс реализовать свой потенциал и соответствовать тому уровню конкуренции, которого мы ожидаем. Такие решения никогда не принимаются легко, но наша обязанность — выстроить условия для успеха как сейчас, так и в будущем", — сказал Холланд.