Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.03
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
02.03
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом с США на Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Уэйна Гретцки не узнали сотрудники арены во время финального матча Олимпиады-2026 и не пропустили в раздевалку сборной Канады. Напомним, канадцы проиграли сборной США (1:2 ОТ) в матче за золото.

Источник: Спортс"

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Уэйна Гретцки не узнали сотрудники арены во время финального матча Олимпиады-2026 и не пропустили в раздевалку сборной Канады. Напомним, канадцы проиграли сборной США (1:2 ОТ) в матче за золото.

"На этой неделе появилась история о том, что Федерация якобы не допустила его к сборной, мол, ему не разрешили спуститься в раздевалку или зачитать состав перед матчем за золото. Он сам вышел на связь и, думаю, просто хотел закрыть этот вопрос. Ему не нужно, чтобы эту тему продолжали раздувать. Он сказал, что Федерация хоккея Канады отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание.

Он спустился к бортику, а сотрудник службы безопасности МОК не узнал Уэйна Гретцки и сказал, что ему там нельзя находиться, поэтому он просто ушел. Но, думаю, очевидно, что это было в напряженный момент. Мне кажется, он не хотел, чтобы Федерация хоккея Канады подвергалась критике, которой она не заслуживает", — сказал Эллиотт Фридман.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше