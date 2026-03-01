Гретцки не узнал охранник и не пропустил в раздевалку сборной Канады перед финалом с США на Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)

"На этой неделе появилась история о том, что Федерация якобы не допустила его к сборной, мол, ему не разрешили спуститься в раздевалку или зачитать состав перед матчем за золото. Он сам вышел на связь и, думаю, просто хотел закрыть этот вопрос. Ему не нужно, чтобы эту тему продолжали раздувать. Он сказал, что Федерация хоккея Канады отнеслась к нему и его семье очень хорошо, но отметил, что перед финалом произошло некоторое недопонимание.