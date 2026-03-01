Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.03
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
02.03
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Десятков после 1:2 с «Шанхаем»: «Лада» забила и в свои, и в чужие, в свои — больше. Пропущенные голы выбили нас из колеи"

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после поражения от «Шанхая» в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Забили и в свои, и в чужие, весь итог такой. В свои забили больше, чем в чужие. Пропустили такие голы, которые выбивают команду из колеи. Ушло время на возвращение команды в тот тонус, который должен быть. Завершающих бросков было недостаточно.

— Какие цели и задачи стоят сейчас перед командой?

— Каждую игру выходить и играть на победу. Других целей не представляю и не понимаю.

— Почему отсутствовал Граовац?

— Он сломал палец.

— Что скажете о состоянии Макарова?

— Макаров будет готовиться по индивидуальной программе, потом перейдет в общую группу, — сказал Десятков.