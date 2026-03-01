Десятков после 1:2 с «Шанхаем»: «Лада» забила и в свои, и в чужие, в свои — больше. Пропущенные голы выбили нас из колеи"

— Забили и в свои, и в чужие, весь итог такой. В свои забили больше, чем в чужие. Пропустили такие голы, которые выбивают команду из колеи. Ушло время на возвращение команды в тот тонус, который должен быть. Завершающих бросков было недостаточно.
— Какие цели и задачи стоят сейчас перед командой?
— Каждую игру выходить и играть на победу. Других целей не представляю и не понимаю.
— Почему отсутствовал Граовац?
— Он сломал палец.
— Что скажете о состоянии Макарова?
— Макаров будет готовиться по индивидуальной программе, потом перейдет в общую группу, — сказал Десятков.