Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Малкин сделал голевой пас в матче с «Вегасом». У Евгения 47 очков и «+14» в 44 играх сезона

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче против «Вегаса» (5:0).

Источник: Спортс"

В активе россиянина также 3 броска по воротам, 1 силовой прием, 3 потери и 1 отбор за 18:07 на льду.

Теперь в текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Малкина 47 (13+34) очков в 44 матчах при полезности «плюс 14».

Евгений является вторым бомбардиром «Пингвинс» в этой регулярке после Сидни Кросби (27+32 в 56 играх).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
