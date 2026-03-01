Малкин сделал голевой пас в матче с «Вегасом». У Евгения 47 очков и «+14» в 44 играх сезона

В активе россиянина также 3 броска по воротам, 1 силовой прием, 3 потери и 1 отбор за 18:07 на льду.
Теперь в текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Малкина 47 (13+34) очков в 44 матчах при полезности «плюс 14».
Евгений является вторым бомбардиром «Пингвинс» в этой регулярке после Сидни Кросби (27+32 в 56 играх).
