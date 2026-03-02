Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Григоренко после 0:1 «Трактора» с «Ак Барсом»: «Равные соперники. У нас хромает реализация, не хватает голов. Надо работать над атакой»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о причинах поражения от «Ак Барса» (0:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Тяжело выиграть матч, когда забиваешь ноль голов. Прежде всего, у нас хромает реализация. Два равных соперника и так получилось, что играли до заброшенной шайбы. «Ак Барс» свой момент реализовал и потом здорово сыграл в обороне, а у нас не получилось забить.

— Уже давно у «Трактора» не идет игра в большинстве. Чего не хватает при реализации численного преимущества?

— Забитых голов.

— Что случилось с атакой? За месяц это уже третий матч с нулем забитых голов.

— Не знаю. Надо работать, — сказал Григоренко.