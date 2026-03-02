Григоренко после 0:1 «Трактора» с «Ак Барсом»: «Равные соперники. У нас хромает реализация, не хватает голов. Надо работать над атакой»

— Тяжело выиграть матч, когда забиваешь ноль голов. Прежде всего, у нас хромает реализация. Два равных соперника и так получилось, что играли до заброшенной шайбы. «Ак Барс» свой момент реализовал и потом здорово сыграл в обороне, а у нас не получилось забить.
— Уже давно у «Трактора» не идет игра в большинстве. Чего не хватает при реализации численного преимущества?
— Забитых голов.
— Что случилось с атакой? За месяц это уже третий матч с нулем забитых голов.
— Не знаю. Надо работать, — сказал Григоренко.