Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.30
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.60
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Разин о Набокове: «Он пережил пик карьеры в КХЛ. Для вратаря главное — психология. После пропущенного гола он не расклеивается, не раскисает»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Динамо» (1:4) высказался об игре вратаря Ильи Набокова в последних матчах.

Источник: Спортс"

— Замечаете позитивный тренд в действиях Ильи Набокова?

— Там есть еще комплекс причин, о которых я не хочу говорить. Он пережил пик своей карьеры в КХЛ, стал MVP плей‑офф, это очень сложно пережить 20‑летнему парню, плюс есть еще причины, о которых я сказать не могу, но он их переживает. Мы поддерживаем Набокова, я не вижу больших проблем. Наш стиль игры подразумевает, что мы пропускаем много контратак, после которых вратари должны выручать, мне иногда жалко наших вратарей. Просто Набоков уже поднял планку, но он человек и имеет право ошибаться, хотя не вижу большой проблемы в том, что это не тот Набоков, который был в прошлом сезоне.

— Видите, что он прибавляет по сравнению с началом сезона?

— Мне хочется верить, что он прибавляет, но для вратаря главное — психология. Я вижу, что после пропущенного гола он не расклеивается, не раскисает, не плывет, а исправляет ошибку, которую совершил, — сказал Разин.