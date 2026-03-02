Разин о Набокове: «Он пережил пик карьеры в КХЛ. Для вратаря главное — психология. После пропущенного гола он не расклеивается, не раскисает»

— Там есть еще комплекс причин, о которых я не хочу говорить. Он пережил пик своей карьеры в КХЛ, стал MVP плей‑офф, это очень сложно пережить 20‑летнему парню, плюс есть еще причины, о которых я сказать не могу, но он их переживает. Мы поддерживаем Набокова, я не вижу больших проблем. Наш стиль игры подразумевает, что мы пропускаем много контратак, после которых вратари должны выручать, мне иногда жалко наших вратарей. Просто Набоков уже поднял планку, но он человек и имеет право ошибаться, хотя не вижу большой проблемы в том, что это не тот Набоков, который был в прошлом сезоне.