Третьяк о Бурятии: «Здесь народ особый, настоящие боевые люди. Они защищают честь страны в спорте и на СВО. Здесь любят хоккей, прекрасный стадион построили»

"Здесь действительно народ особый. Настоящие боевые люди, которые защищают сейчас честь нашей страны. И в спорте, и на СВО. Вообще трудолюбивый народ, очень гостеприимный.
Сразу почувствовали с первой минуты, когда сюда приехали. Очень здорово, что здесь тоже любят хоккей. Будут развивать его. Прекрасный стадион построили. У нас [прошла] встреча с мальчишками, девчонками", — сказал Третьяк.
Вячеслав Фетисов: «Лед на Байкале — это фантастика. Перезаряжаешься энергией, хватает на целый год. И с радостью возвращаешься обратно, чтобы почувствовать глубину традиций».