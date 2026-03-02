Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.30
П2
4.44
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.60
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Никита Щитов: «Ржигу судьи не прощали, он говорил по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, не все судьи понимают английский»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Авангарда» Ги Буше во время матчей и отношении судей к этому.

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что Ги Буше больше дозволяется? Российских тренеров удаляют даже за менее эмоциональное поведение.

— Даже когда хоккеисты-легионеры начали приезжать, им больше дозволялось. Есть такая позиция, что если иностранец, то он лучше, чем мы. Когда был Милош Ржига, судьи его не прощали и удаляли. Но он умел говорить по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, из-за того, что не все судьи понимают английский язык.

Работа у тренеров эмоциональная и не все могут держать это в себе, им надо выговориться. Это все не со зла, это часть игры. Некоторые этим способом заводят команду. Я видел, когда команда проигрывала, тренер начал разговаривать с судьей, который пропустил нарушение: «Ты куда смотришь?». Судья говорит: «Я не увидел». А тренер ему в ответ: «Ты не увидел, а меня уволили!». Игроки засмеялись, весь нервоз ушел, и команда смогла выиграть матч, — сказал Щитов.