Никита Щитов: «Ржигу судьи не прощали, он говорил по-русски. Ги Буше пока не удаляют. Может, не все судьи понимают английский»

Работа у тренеров эмоциональная и не все могут держать это в себе, им надо выговориться. Это все не со зла, это часть игры. Некоторые этим способом заводят команду. Я видел, когда команда проигрывала, тренер начал разговаривать с судьей, который пропустил нарушение: «Ты куда смотришь?». Судья говорит: «Я не увидел». А тренер ему в ответ: «Ты не увидел, а меня уволили!». Игроки засмеялись, весь нервоз ушел, и команда смогла выиграть матч, — сказал Щитов.