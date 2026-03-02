Капризов вышел на 1-е место по голам (219) за «Миннесоту» в НХЛ, догнав Габорика. У Кирилла 34+40 в 61 матче сезона

Россиянин забил 219-й гол за «Уайлд» в регулярках и вышел на первое место в истории клуба, сравняшись с Марианом Габориком. Капризов достиг этой отметки за 380 игр, словак — за 502.
Россиянин продлил результативную серию (6+4) до 7 матчей, набрав 74-е (34+40) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 61 игру.
Сегодня за 25:22 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:47 — в большинстве) — у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность — «минус 1».
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше