Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Шефер — 4-й защитник-новичок в истории НХЛ с 20+ голами за сезон. Рекорд у Лича — 23 шайбы

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4) и был признан первой звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 44 (20+24) очка в 61 игре в дебютном сезоне при полезности «+14» и среднем времени на льду 24:07.

Первый номер драфта НХЛ-2025 стал четвертым защитником-новичком в истории лиги, забросившим 20 или более шайб.

Он сравнялся с достижением Диона Фанюфа (2005/06, «Калгари», 20 в 82 играх), обогнав Рида Ларсона (1977/78, «Детройт», 19 в 75) и Фила Хаусли (1982/83, «Баффало», 19 в 77).

Больше забросили только Брайан Лич (1988/89, «Рейнджерс», 23 в 68) и Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис», 22 в 75).

Добавим, что Шефер вышел на первое место в гонке снайперов среди новичков в текущем сезоне, обогнав Беккета Сеннеке из «Анахайма» (19 шайб в 58 играх).

В гонке бомбардиров среди новичков Мэттью идет 3-м, уступая Сеннеке (48 очков) и Ивану Демидову из «Монреаля» (47 в 59 играх).