Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.96
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2

«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд, «Питтсбург» набрал очки в 5 последних играх. Команды идут в топ-3 в дивизионе, опережая «Вашингтон» на 6 очков

«Айлендерс» обыграли «Флориду» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ, «Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0).

Источник: Спортс"

Для команды под руководством Патрика Руа победа стала пятой подряд — ранее были обыграны «Пингвинс» (5:4 ОТ), «Нью-Джерси» (3:1), «Монреаль» (4:3 ОТ), «Коламбус» (4:3 ОТ).

Пенсильванцы, в свою очередь, продлили серию без поражений в основное время до 5 игр. Она также включает матчи с «Айлендерс» (4:5 ОТ), «Баффало» (5:2), «Нью-Джерси» (4:1) и «Рейнджерс» (2:3 Б).

«Питтсбург» с 75 очками в 59 играх идет на текущем втором месте в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (75 в 61) — на третьем. Команды опережают идущий на 4-м месте «Вашингтон» (69 в 62) на 6 очков.

При этом отставание «Кэпиталс» от зоны wild card на Востоке составляет 2 очка, но у занимающего вторую позицию «Бостона» (71 в 59) есть 3 матча в запасе.