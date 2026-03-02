Ричмонд
Капитан «Вегаса» Стоун получил травму верхней части тела в матче с «Питтсбургом». Он 2-й бомбардир команды в сезоне с 60 очками в 43 играх

Капитан «Вегаса» Марк Стоун не сумел завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (0:5) из-за травмы верхней части тела.

На последней минуте первого периода 33-летний канадец ушел со льда после того, как защитник «Пингвинс» Крис Летанг задел его левую руку. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

«Его осматривали. Я предполагаю, что он полетит с нами в Баффало. Вероятно, завтра у меня будет более точная информация», — сообщил главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди.

В 43 играх в текущем сезоне Стоун набрал 60 (21+39) очков при полезности «+17». Он второй бомбардир команды — уступает только Джеку Айкелу (68 очков в 52 играх).