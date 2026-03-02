Ричмонд
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.22
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.96
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2

У «Питтсбурга» 72 гола в сезоне от игроков, проводящих 1-й сезон в клубе. Это лучший результат в НХЛ, 2-й показатель у «Анахайма» (59)

«Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

3 шайбы из 5 забросили игроки, проводящие за команду первый сезон (неважно, в статусе новичка лиги или нет) — Егор Чинахов, Бенжамин Киндел и Джастин Брэзо.

Всего у «Пингвинс» 72 гола в этом сезоне от новых игроков. В списке Энтони Манта (21), Брэзо (16), Киндел (15), Чинахов (10), Паркер Уозерспун (3), Коннор Клифтон (2), Эйвери Хэйс (2), Мэтт Дамба (1), Харрисон Брунике (1), Бретт Кулак (1, уже покинул клуб).

Это лучший результат в лиге. На втором месте по такому показателю идет «Анахайм» (59 голов).