Комтуа об эпизоде с Петуниным: «Он ударил меня черенком клюшки. Было больно, но судьи почему‑то опять закрыли глаза. Ничего страшного, нужно просто с этим жить»

— Он ударил меня черенком клюшки, конечно, было больно, но почему‑то судьи в очередной раз, находясь недалеко от меня, закрыли глаза. В моменте с Шаракановым было похожее удаление, но тогда судьи выписали штраф, а сейчас почему‑то нет. Но ничего страшного, нужно просто с этим жить, — сказал Комтуа.