Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.22
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.96
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2

Комтуа об эпизоде с Петуниным: «Он ударил меня черенком клюшки. Было больно, но судьи почему‑то опять закрыли глаза. Ничего страшного, нужно просто с этим жить»

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1) высказался о своем падении после контакта с форвардом магнитогорцев Александром Петуниным.

Источник: Спортс"

— У вас уже шесть побед в последних семи матчах, как оцените обстановку в команде?

— Мы хорошо играем, эта замечательная серия для нас в преддверии плей‑офф, здорово, что получается показывать неплохой хоккей в каждой игре.

— Что случилось с командой, что она так здорово заиграла после перерыва на Матч звезд?

— Да действительно, мы заиграли лучше, быстрее, теперь мы больше действуем с шайбой, чем без нее.

— Вы обыграли лидера, что для вас это значит в психологическом плане?

— Абсолютно ничего, победа есть победа.

— Что можете сказать по эпизоду с Петуниным? Многие назвали ваши действия симуляцией.

— Он ударил меня черенком клюшки, конечно, было больно, но почему‑то судьи в очередной раз, находясь недалеко от меня, закрыли глаза. В моменте с Шаракановым было похожее удаление, но тогда судьи выписали штраф, а сейчас почему‑то нет. Но ничего страшного, нужно просто с этим жить, — сказал Комтуа.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».