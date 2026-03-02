Комтуа об эпизоде с Петуниным: «Он ударил меня черенком клюшки. Было больно, но судьи почему‑то опять закрыли глаза. Ничего страшного, нужно просто с этим жить»

— У вас уже шесть побед в последних семи матчах, как оцените обстановку в команде?
— Мы хорошо играем, эта замечательная серия для нас в преддверии плей‑офф, здорово, что получается показывать неплохой хоккей в каждой игре.
— Что случилось с командой, что она так здорово заиграла после перерыва на Матч звезд?
— Да действительно, мы заиграли лучше, быстрее, теперь мы больше действуем с шайбой, чем без нее.
— Вы обыграли лидера, что для вас это значит в психологическом плане?
— Абсолютно ничего, победа есть победа.
— Что можете сказать по эпизоду с Петуниным? Многие назвали ваши действия симуляцией.
— Он ударил меня черенком клюшки, конечно, было больно, но почему‑то судьи в очередной раз, находясь недалеко от меня, закрыли глаза. В моменте с Шаракановым было похожее удаление, но тогда судьи выписали штраф, а сейчас почему‑то нет. Но ничего страшного, нужно просто с этим жить, — сказал Комтуа.
Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».