Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.22
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.96
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.47
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.12
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2

«Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул Дубай незадолго до начала вооруженного конфликта в регионе.

40-летний хоккеист отдыхал в Дубае во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика нанесла ответный удар по американским военным базам в регионе, в том числе в ОАЭ. Страны начали закрывать свое воздушное пространство.

«Будем надеяться, что до 1000 голов он доберется. Да, повезло ему, что он вовремя уехал [из Дубая]. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал», — сказал Крикунов.

Овечкин забил — сразу дубль «Монреалю»! Два гола до 1000.

