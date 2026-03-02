«Овечкину повезло, что вовремя уехал из Дубая. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал». Крикунов о закрытии воздушного пространства странами Персидского залива

40-летний хоккеист отдыхал в Дубае во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.
28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика нанесла ответный удар по американским военным базам в регионе, в том числе в ОАЭ. Страны начали закрывать свое воздушное пространство.
«Будем надеяться, что до 1000 голов он доберется. Да, повезло ему, что он вовремя уехал [из Дубая]. Поболеем за него, дай бог, чтобы он еще забивал», — сказал Крикунов.
Овечкин забил — сразу дубль «Монреалю»! Два гола до 1000.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше