Морис о «Флориде» после 4:5 с «Айлендерс»: «Сейчас нам нужен любой позитив. Любой момент, который даст надежду»

Южане пропустили решающий гол за 32 секунды до завершения третьего периода. Поражение стало для команды 7-м в последних 9 играх.
"Проигрывать таким образом обидно. Главная проблема — мы не контролировали шайбу должным образом. У нас были потери, но не из-за плохих передач. Просто был контроль, а потом его не стало.
Сейчас нам нужен любой позитив. Любой удачный момент, который даст надежду. Именно к этому мы и стремимся. У наших игроков за плечами большой опыт, они провели много важных игр вместе. В этом ключ к успеху", — сказал Морис.
Следующий матч команда проведет против «Нью-Джерси» 3 марта (начало по московскому времени — 4 марта в 03:00).
«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков.