Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Мы должны болеть за Сашу и радоваться победам. Ему реально стать единственным рекордсменом»

У 40-летнего капитана «Вашингтона» на счету 998 шайб, у Гретцки — 1016.
"Мы должны желать ему побить этот рекорд, болеть за него и радоваться его победам.
Считаю, что Саше вполне реально побить все рекорды и стать единственным рекордсменом. Удачи ему, следим за ним", — сказал Каменский.
Овечкин набрал 50 (24+26) очков при полезности «0» в 62 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне, обогнав Уилсона.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше