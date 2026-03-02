Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
3
:
Калгари
2
П1
X
П2

Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Мы должны болеть за Сашу и радоваться победам. Ему реально стать единственным рекордсменом»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

У 40-летнего капитана «Вашингтона» на счету 998 шайб, у Гретцки — 1016.

"Мы должны желать ему побить этот рекорд, болеть за него и радоваться его победам.

Считаю, что Саше вполне реально побить все рекорды и стать единственным рекордсменом. Удачи ему, следим за ним", — сказал Каменский.

Овечкин набрал 50 (24+26) очков при полезности «0» в 62 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне, обогнав Уилсона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше