Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.46
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Автомобилист
П1
X
П2

Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам в регулярках НХЛ: «Не рассматриваю всерьез. Может подобраться на уровень 700−800 голов, не более»

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин оценил шансы действующих хоккеистов НХЛ побить рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах.

Источник: Спортс"

Сейчас на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 921 шайба. В апреле прошлого года он превзошел достижение Уэйна Гретцки — 894 гола.

"Теоретически из действующих хоккеистов к результату Овечкина может подобраться только Остон Мэттьюс. И то, подобраться! Я не рассматриваю всерьез, что он может.

Приблизиться на уровень 700−800 голов, да, наверное, может, но не более того", — сказал Рыбин.

28-летний Мэттьюс забил 427 голов в регулярках НХЛ — все в составе «Торонто». В этом сезоне на его счету 26 шайб в 54 матчах.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше