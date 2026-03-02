Рыбин о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина по голам в регулярках НХЛ: «Не рассматриваю всерьез. Может подобраться на уровень 700−800 голов, не более»

Сейчас на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 921 шайба. В апреле прошлого года он превзошел достижение Уэйна Гретцки — 894 гола.
"Теоретически из действующих хоккеистов к результату Овечкина может подобраться только Остон Мэттьюс. И то, подобраться! Я не рассматриваю всерьез, что он может.
Приблизиться на уровень 700−800 голов, да, наверное, может, но не более того", — сказал Рыбин.
28-летний Мэттьюс забил 427 голов в регулярках НХЛ — все в составе «Торонто». В этом сезоне на его счету 26 шайб в 54 матчах.
