Илья Воробьев: «Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше — они должны делать разницу»

— Насколько тренер должен контролировать раздевалку? Что там говорят, о чем?
— Есть выражение: тренер как хороший сосед. Ты рядом, но не внутри. Должен чувствовать атмосферу, понимать, идем ли мы в одном направлении. Если начинаются конфликты, вызываешь игроков, разговариваешь. Такое тоже бывало.
— Были сложные случаи?
— Были. Например, Бек и Плотников — ребята непростые, характерные. Между собой могли спорить, с другими тоже. Это рабочий процесс.
— А иностранцы? В одних клубах они органично вливаются, в других — нет.
— Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше — они должны делать разницу. Есть и российские ребята с похожим характером, но они чаще воспитаны в командной системе.
Снайпер вообще должен быть в меру эгоистом. Возьмите великих. Почему у Александра Овечкина столько голов? Потому что в нужный момент он берет и бросает. Но именно в меру.
— Ситуация: дорогой легионер уехал, команда вынуждена играть без него. Как реагировать тренеру?
— Сейчас и тренеры могут уехать. Причины бывают разные: рождение ребенка, семейные обстоятельства. Были случаи, когда я не отпускал, были — когда отпускал. Например, одного не отпустил, другого — отпустил и сгладил ситуацию внутри команды. Где-то дал паузу, не поставил в состав, чтобы остыл.
Каждый случай индивидуален. Конечно, когда уезжает игрок первого звена, это непросто. Но иногда команда и без него справляется.
— С иностранцами сложнее? У них рычагов давления меньше?
— С одной стороны, сложнее. Но механизмы есть. Можно говорить о восстановлении, о форме, о лишнем весе. Если захотеть, варианты находятся.
Главное — чтобы человек сам хотел играть здесь. Тогда проблем не возникает.
— Правильного веса не существует?
— Он варьируется. Все индивидуально, — сказал Воробьев.