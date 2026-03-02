Ричмонд
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», он взял выходной. У 40-летнего форварда 50 очков в 62 играх сезона

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке команды.

Источник: Спортс"

Как сообщает журналист Тарик Эль-Башир, хоккеисту предоставили выходной. «Овечкин сегодня взял выходной. Тренер Карбери сказал, что нет никаких опасений по поводу участия капитана в завтрашнем матче против “Юты”, — написал Эль-Башир.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.

Матч с «Ютой» пройдет в ночь на 4 марта по московскому времени.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
