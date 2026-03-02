Алексей Дементьев: «Участие россиян в Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина»

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии.
— Очень сложно комментировать всевозможные инсинуации ввиду того, что это не является официальной информацией от НХЛ, которая будет объявлять состав участников.
Я думаю, что все комментарии и оценки можно давать лишь после того, когда именно НХЛ объявит участников и определит группы. А все остальное — это вбросы, это сотрясание воздуха.
— НХЛ будет выгодно участие сборной России?
— Конечно, участие российских игроков в этом Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Помимо зрительского интереса из разных частей Северной Америки, посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина.
Это еще будет очень серьезный соревновательный эффект, который в матчах с ведущими командами будет непредсказуем, — заявил Дементьев.
Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем».