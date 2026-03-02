Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.46
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.30
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Алексей Дементьев: «Участие россиян в Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина»

Агент Алексей Дементьев отреагировал на информацию о том, что сборная Словакии может сыграть на Кубке мира-2028 вместо России.

Источник: Спортс"

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии.

— Очень сложно комментировать всевозможные инсинуации ввиду того, что это не является официальной информацией от НХЛ, которая будет объявлять состав участников.

Я думаю, что все комментарии и оценки можно давать лишь после того, когда именно НХЛ объявит участников и определит группы. А все остальное — это вбросы, это сотрясание воздуха.

— НХЛ будет выгодно участие сборной России?

— Конечно, участие российских игроков в этом Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Помимо зрительского интереса из разных частей Северной Америки, посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина.

Это еще будет очень серьезный соревновательный эффект, который в матчах с ведущими командами будет непредсказуем, — заявил Дементьев.

Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем».