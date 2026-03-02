Ричмонд
Агент Овечкина о пропуске игроком тренировки «Вашингтона»: «Беспокоиться не о чем. Никаких травм у Саши точно не было»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о том, что хоккеист пропустил тренировку клуба,.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке, ему дали выходной.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.

"Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем.

По крайней мере, никаких травм точно не было у него", — сказал Чистяков.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
