Агент Овечкина о пропуске игроком тренировки «Вашингтона»: «Беспокоиться не о чем. Никаких травм у Саши точно не было»

Ранее стало известно, что Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке, ему дали выходной.
В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.
"Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем.
По крайней мере, никаких травм точно не было у него", — сказал Чистяков.
