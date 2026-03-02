Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Ги Буше о 4:1 со «Спартаком»: «Перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться. Сегодня вы увидели наш стиль, против нас трудно действовать, когда мы так играем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче против «Спартака» со счетом 4:1.

Источник: Спортс"

"В последнее время у нас был непростой график. Чувствовалось, что нам не хватает энергии на весь матч. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации. Сегодня мы увидели добротный матч, перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться.

Сегодня вы увидели наш стиль игры, и против нас трудно действовать, когда мы так играем. Можем ли мы стать в чем-то лучше? Да. У нас есть еще игры, чтобы подойти к плей-офф в своей лучшей форме.

Чемпионство выигрывают за счет грамотных действий в обороне. Мы никогда не играем по счету", — сказал Буше.