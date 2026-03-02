Ги Буше о 4:1 со «Спартаком»: «Перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться. Сегодня вы увидели наш стиль, против нас трудно действовать, когда мы так играем»

"В последнее время у нас был непростой график. Чувствовалось, что нам не хватает энергии на весь матч. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации. Сегодня мы увидели добротный матч, перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться.
Сегодня вы увидели наш стиль игры, и против нас трудно действовать, когда мы так играем. Можем ли мы стать в чем-то лучше? Да. У нас есть еще игры, чтобы подойти к плей-офф в своей лучшей форме.
Чемпионство выигрывают за счет грамотных действий в обороне. Мы никогда не играем по счету", — сказал Буше.