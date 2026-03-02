Ричмонд
Козырев о 2:3 от «Локомотива»: «Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

«Северсталь» сравняла счет за 49 секунд до конца 3-го периода в этой игре.

"Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия. Но, скорее всего, сегодня мы завоевали один балл. Хорошая игра в целом.

Что мы играем в последнее время в овертаймах, говорит о том, что с каждым соперником мы играем сложные матчи. Играем до конца, но по-разному складываются матчи.

Есть те, которые мы вытаскиваем, как сегодня. Но есть и наоборот, когда соперник забивает и сравнивает. Что касается буллитной серии, то у нас есть тренировки, мы отрабатываем штрафные броски", — сказал Козырев.