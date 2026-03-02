Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.35
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Заварухин об 1:0 с ЦСКА: «Матч был похож на игру плей-офф. Много борьбы, поблагодарю парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из-под прессинга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мыслями после матча с ЦСКА (1:0).

Источник: Спортс"

— Матч был похож на игру плей-офф. Много борьбы, и я хотел бы поблагодарить парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из-под прессинга.

В первом периоде мы имели хорошие шансы. Не реализовали большинство, хотя имели моменты. Во втором периоде, когда мы остались «3 на 5», парни здорово блокировали броски соперника.

Мы сделали 26 блоков. Хороший матч провел наш вратарь Галкин, помог нам одержать победу. Это командная победа, где парни перетерпели топового соперника. Хотя в концовке чемпионата у нас через матч — топовый соперник, все из лидеров.

— Почему за второй и третий периоды ваша команда сделала только шесть бросков?

— Понятно, что были моменты — и мы не бросали. В большинстве лишние передачи и потери. Наверное, это заслуга соперника. Он неплохо двигался, перекрывал нам линию бросков. Хотя мы сами из хороших моментов старались сделать лучшие, но не получалось. Надо было проще сыграть.

— Почему вы меняете отель перед матчем с московским «Динамо»?

— Потому что новый отель поближе к их арене. Это логистика, нормальное явление, чтобы ребята отдохнули. И там будет недалеко до стадиона «Динамо», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд — сегодня 1:0 с ЦСКА, Галкин отразил 24 броска. Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр.