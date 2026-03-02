Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03.03
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
03.03
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.03
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03.03
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
03.03
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»

Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев высказался о том, что российские хоккеисты не принимают участия в международных матчах.

Источник: Спортс"

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.

"Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.

Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США", — сказал Картаев.