Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
"Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.
Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США", — сказал Картаев.
Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев высказался о том, что российские хоккеисты не принимают участия в международных матчах.
Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
"Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.
Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США", — сказал Картаев.