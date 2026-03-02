Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Никитин о 0:1 от «Автомобилиста»: «ЦСКА не хватило наглости. Моменты создавали хорошие, но нам была нужна какая‑то злость»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).

Источник: Спортс"

— Я думаю, что нам сегодня не хватило наглости. Это так, в целом.

— В прошлом матче вы сыграли 6:5, а сегодня только один гол — и то не ваш. Почему так случается в спорте?

— Если бы кто знал… Мы моменты создавали, и хорошие. Но нам была нужна какая‑то злость. Часто ты логически не можешь объяснить некоторые вещи. Прошлая игра, сегодняшняя… Но нам не хватило эмоционального заряда.

— Вы получили полезную информацию от этого матча, который был кубковым по духу?

— Я согласен с Николаем Заварухиным. В этом плане Екатеринбург опытный. Взрослые парни. И мы на это как раз обращали внимание, что простое перетягивание каната тут не получится. Нужно идти первым номером.

Конечно, это опыт. И мы подтвердили свою информацию, что имеем. И это нужно использовать как точку роста, — сказал Никитин.