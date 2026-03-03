Москва
Хартли о «Локомотиве»: «Команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта. Надо стараться добавлять еще и в плей-офф входить в оптимальной форме»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 Б).

Источник: Спортс"

На данный момент команда Хартли занимает 1-е место в таблице Запада с 89 очками в 62 матчах.

— Интересная игра. Может быть, слишком интересная для меня на последних минутах… В концовке у нас появились проблемы с удалениями.

«Северсталь» — очень опасная команда, здорово играют с шайбой. Им удалось сравнять… В овертайме здорово выстояли при игре 3 на 4. Исаев сделал очень важное спасение. И на буллитах опять Радулов и Каюмов проявили свое мастерство. Рады этой выездной победе.

— Какие задачи у команды на остаток регулярного чемпионата?

— Прогрессировать в нашей игре. Надеюсь, обойдемся без травм. Мы играем сейчас в хороший хоккей. Поэтому надо стараться добавлять еще и в плей-офф входить в оптимальной форме. У нас хороший состав, команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта, — сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 13 из 14 последних матчей, сегодня — 3:2 с «Северсталью» по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе.