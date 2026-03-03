Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.60
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
84.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.10
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
7
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Северсталь
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду, «Торонто» проиграл их все. У капитана «Лифс» 3 ассиста, 14 бросков и «минус 5» на отрезке

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

Для «Лифс» поражение стало 4-м в 4 играх после олимпийской паузы.

28-летний форвард на этом отрезке ни разу не забил (при 14 бросках в створ, в том числе 8 — в игре с «Флайерс») и сделал 3 ассиста при суммарной полезности «минус 5».

В целом в сезоне у него 51 (26+25) очко в 55 играх при полезности «минус 1». Текущая безголевая серия — 8 матчей.

На Олимпиаде-2026 Мэттьюс выиграл золотую медаль вместе со сборной США.

Ведущая Мегин Келли о критике Мэттьюса в канадских СМИ после встречи с Трампом: «Нашим парням придется просто посылать их на хрен рано или поздно».