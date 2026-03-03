Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.56
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Детройт
4
П1
X
П2

Маккиннон сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ — 99 очков против 103 при 2 играх в запасе. Кучеров идет 3-м с 95 баллами

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2).

Источник: Спортс"

На счету 30-летнего канадца стало 99 (41+58) очков в 58 играх при полезности «+53».

Он возглавляет снайперскую гонку и рейтинг самых полезных игроков в текущем сезоне лиги, а в гонке бомбардиров идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (103 очка в 61 игре, 35+68).

При этом у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) есть 2 матча в запасе по сравнению с лидером.

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (95 очков в 54 играх, 31+64). У россиянина (4 пропуска) есть 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.

