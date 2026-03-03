Маккиннон сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ — 99 очков против 103 при 2 играх в запасе. Кучеров идет 3-м с 95 баллами

На счету 30-летнего канадца стало 99 (41+58) очков в 58 играх при полезности «+53».
Он возглавляет снайперскую гонку и рейтинг самых полезных игроков в текущем сезоне лиги, а в гонке бомбардиров идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (103 очка в 61 игре, 35+68).
При этом у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) есть 2 матча в запасе по сравнению с лидером.
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (95 очков в 54 играх, 31+64). У россиянина (4 пропуска) есть 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
