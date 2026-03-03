Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.15
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Илья Воробьев: «Все, что касается букмекеров и договорных матчей, — это чушь, полный бред. В 90-х это было, но сейчас все работает по-другому. В хоккее такая ситуация невозможна»

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев ответил на вопрос о том, могут ли букмекеры влиять на исходы матчей в КХЛ.

Источник: Спортс"

— Могут ли букмекеры влиять на результаты матчей? Например, «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» по распоряжению букмекеров. Это возможно?

— Нет, это невозможно. В 90-х это было, но сейчас все работает по-другому. Все, что касается букмекеров и договорных матчей, — это чушь.

— То есть, если вам скажут, что команда должна проиграть 2:5 по распоряжению букмекеров, вы бы не согласились?

— Нет, конечно. Это полный бред. Даже если бы кто-то пытался, это не прошло бы. В хоккее такая ситуация вообще невозможна.

— Некоторые люди говорят, что букмекеры влияют на матч, и сразу после сенсации утверждают, что это был их план.

— Это не так. Например, вчера «Северсталь» проигрывала 0:3, но в итоге «Магнитка» вытащила матч. Все эти слухи о букмекерах — просто бред, — сказал Воробьев.