Илья Воробьев: «Все, что касается букмекеров и договорных матчей, — это чушь, полный бред. В 90-х это было, но сейчас все работает по-другому. В хоккее такая ситуация невозможна»

— Могут ли букмекеры влиять на результаты матчей? Например, «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» по распоряжению букмекеров. Это возможно?
— Нет, это невозможно. В 90-х это было, но сейчас все работает по-другому. Все, что касается букмекеров и договорных матчей, — это чушь.
— То есть, если вам скажут, что команда должна проиграть 2:5 по распоряжению букмекеров, вы бы не согласились?
— Нет, конечно. Это полный бред. Даже если бы кто-то пытался, это не прошло бы. В хоккее такая ситуация вообще невозможна.
— Некоторые люди говорят, что букмекеры влияют на матч, и сразу после сенсации утверждают, что это был их план.
— Это не так. Например, вчера «Северсталь» проигрывала 0:3, но в итоге «Магнитка» вытащила матч. Все эти слухи о букмекерах — просто бред, — сказал Воробьев.