Роман Ротенберг: «Обсудили в Госсовете развитие системы физкультуры и спорта. Продолжаем работать, чтобы спорт становился доступнее и качественнее на всех уровнях»

"В рамках Госсовета, который в эти дни проходит в Ленинградской области, вместе с коллегами из федеральных и региональных органов власти, а также представителями спортивного сообщества обсудили вопросы развития системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Формат круглого стола позволил предметно разобрать ключевые темы, которые определяют качество спорта в стране.
Отдельное внимание уделили судейству. Качество работы арбитров напрямую влияет на динамику игры, эмоции, развитие спортсменов и общий уровень соревнований. По личному опыту — и на взрослом уровне, и в молодежных командах, и в детско-юношеском хоккее — хорошо знаю, насколько судейство способно менять характер матчей и формировать отношение спортсменов к игре. Это фундамент честной и конкурентной среды.
Также обсудили с регионами программу «Красная Машина ДВОР» — как она работает, какие результаты уже показывает и каким образом ее можно реализовать у них. В Московской области проект успешно развивается, вовлекает тысячи детей и родителей, возвращает дворовый хоккей, объединяет поколения и обеспечивает регулярную физическую активность.
Важно, что в обсуждении участвовали представители региональных министерств спорта — Московской, Владимирской и Тульской областей, Пермского края. Открытый диалог позволяет видеть реальные задачи на местах и принимать решения, которые усиливают всю систему.
Особенно приятно, что мероприятие такого уровня проходит именно в Ленинградской области — в регионе, который последовательно развивает спортивную инфраструктуру, массовый спорт и проекты для детей и молодежи.
Продолжаем работать, чтобы спорт в России становился доступнее, качественнее и сильнее — на всех уровнях", — написал Ротенберг.
