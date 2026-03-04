Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Колорадо
3
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.80
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
4
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.89
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
25.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.04
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Обсудили в Госсовете развитие системы физкультуры и спорта. Продолжаем работать, чтобы спорт становился доступнее и качественнее на всех уровнях»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поучаствовал в обсуждении физкультуры и спорта в России.

Источник: Спортс"

"В рамках Госсовета, который в эти дни проходит в Ленинградской области, вместе с коллегами из федеральных и региональных органов власти, а также представителями спортивного сообщества обсудили вопросы развития системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Формат круглого стола позволил предметно разобрать ключевые темы, которые определяют качество спорта в стране.

Отдельное внимание уделили судейству. Качество работы арбитров напрямую влияет на динамику игры, эмоции, развитие спортсменов и общий уровень соревнований. По личному опыту — и на взрослом уровне, и в молодежных командах, и в детско-юношеском хоккее — хорошо знаю, насколько судейство способно менять характер матчей и формировать отношение спортсменов к игре. Это фундамент честной и конкурентной среды.

Также обсудили с регионами программу «Красная Машина ДВОР» — как она работает, какие результаты уже показывает и каким образом ее можно реализовать у них. В Московской области проект успешно развивается, вовлекает тысячи детей и родителей, возвращает дворовый хоккей, объединяет поколения и обеспечивает регулярную физическую активность.

Важно, что в обсуждении участвовали представители региональных министерств спорта — Московской, Владимирской и Тульской областей, Пермского края. Открытый диалог позволяет видеть реальные задачи на местах и принимать решения, которые усиливают всю систему.

Особенно приятно, что мероприятие такого уровня проходит именно в Ленинградской области — в регионе, который последовательно развивает спортивную инфраструктуру, массовый спорт и проекты для детей и молодежи.

Продолжаем работать, чтобы спорт в России становился доступнее, качественнее и сильнее — на всех уровнях", — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.