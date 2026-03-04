Роман Ротенберг: «Обсудили в Госсовете развитие системы физкультуры и спорта. Продолжаем работать, чтобы спорт становился доступнее и качественнее на всех уровнях»

Отдельное внимание уделили судейству. Качество работы арбитров напрямую влияет на динамику игры, эмоции, развитие спортсменов и общий уровень соревнований. По личному опыту — и на взрослом уровне, и в молодежных командах, и в детско-юношеском хоккее — хорошо знаю, насколько судейство способно менять характер матчей и формировать отношение спортсменов к игре. Это фундамент честной и конкурентной среды.