Подколзин подрался с Грейгом в матче «Эдмонтона» с «Оттавой». Игроки 20 секунд стояли, схватив друг друга за свитеры, после нескольких ударов россиянина

Эпизод произошел в первом периоде. Грейг провел силовой прием на Маттиасе Экхольме за воротами «Ойлерс», Подколзин вступился за партнера и атаковал соперника.
Российский форвард нанес несколько ударов, после чего хоккеисты схватили друг друга за свитеры и стояли в этом положении около 20 секунд, пока их не разняли судьи.
В этом эпизоде игроки получили по 5 минут штрафа за драку. Подколзин дополнительно был наказан удалением на 2 минуты за грубость.
В текущем сезоне Подколзин набрал 27 (13+14) очков за 62 игры при полезности «плюс 14» и 51 минуте штрафа.