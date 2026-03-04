Ричмонд
Подколзин подрался с Грейгом в матче «Эдмонтона» с «Оттавой». Игроки 20 секунд стояли, схватив друг друга за свитеры, после нескольких ударов россиянина

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался с Ридли Грейгом из «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ).

Источник: Спортс"

Эпизод произошел в первом периоде. Грейг провел силовой прием на Маттиасе Экхольме за воротами «Ойлерс», Подколзин вступился за партнера и атаковал соперника.

Российский форвард нанес несколько ударов, после чего хоккеисты схватили друг друга за свитеры и стояли в этом положении около 20 секунд, пока их не разняли судьи.

В этом эпизоде игроки получили по 5 минут штрафа за драку. Подколзин дополнительно был наказан удалением на 2 минуты за грубость.

В текущем сезоне Подколзин набрал 27 (13+14) очков за 62 игры при полезности «плюс 14» и 51 минуте штрафа.