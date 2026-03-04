Заварухин о 4:0 с «Динамо»: «Мы правильно воспользовались своими моментами. Не хватало быстроты в завершении в большинстве, медленно шайба ходила. Поработаем над этим»

«Автомобилист» выиграл 5-ю игру подряд.
— Довольно давно не обыгрывали «Динамо» в Москве. Немножко поменяли подготовку. Не было утренней раскатки. Это основное, что повлияло на исход матча.
Хорошая игра, с обеих сторон был быстрый хоккей. Мы правильно воспользовались своими моментами, здорово отработало меньшинство, и Женька Аликин заслужил этот «сухарь».
Не хватало, наверное, быстроты в завершении в большинстве, медленно шайба ходила. Поработаем над этим моментам. Но в целом хотел бы поблагодарить парней за то, что выполнили установку на игру.
— Команда идет на победной серии и подходит в хорошей форме к плей-офф. В чем секрет?
— Еще далеко до плей-офф. Правильно действуют парни, это основной компонент. Здорово забиваем, реализуем моменты, неплохие контратаки показывают.
— Всего три недели до плей-офф. Сложно выбрать будет первого вратаря?
— Это приятная головная боль, с одной стороны. Это будет сложно сделать. Поговорим с тренером по вратарям и определимся, — сказал Заварухин.
«Автомобилист» выиграл 7 из 8 последних матчей — сегодня 4:0 с «Динамо», Аликин сделал 28 сэйвов. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке.