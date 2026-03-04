Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
05.03
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
05.03
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.36
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
05.03
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.20
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

Заварухин о 4:0 с «Динамо»: «Мы правильно воспользовались своими моментами. Не хватало быстроты в завершении в большинстве, медленно шайба ходила. Поработаем над этим»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча с московским «Динамо» (4:0).

Источник: Спортс"

«Автомобилист» выиграл 5-ю игру подряд.

— Довольно давно не обыгрывали «Динамо» в Москве. Немножко поменяли подготовку. Не было утренней раскатки. Это основное, что повлияло на исход матча.

Хорошая игра, с обеих сторон был быстрый хоккей. Мы правильно воспользовались своими моментами, здорово отработало меньшинство, и Женька Аликин заслужил этот «сухарь».

Не хватало, наверное, быстроты в завершении в большинстве, медленно шайба ходила. Поработаем над этим моментам. Но в целом хотел бы поблагодарить парней за то, что выполнили установку на игру.

— Команда идет на победной серии и подходит в хорошей форме к плей-офф. В чем секрет?

— Еще далеко до плей-офф. Правильно действуют парни, это основной компонент. Здорово забиваем, реализуем моменты, неплохие контратаки показывают.

— Всего три недели до плей-офф. Сложно выбрать будет первого вратаря?

— Это приятная головная боль, с одной стороны. Это будет сложно сделать. Поговорим с тренером по вратарям и определимся, — сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 7 из 8 последних матчей — сегодня 4:0 с «Динамо», Аликин сделал 28 сэйвов. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке.