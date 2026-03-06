Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
3
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.68
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.41
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.80
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.06
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2

Кучеров без очков в матче с «Виннипегом»: 1 бросок, 3 потери и «минус 2» за 20:41. У него 1 балл в 3 последних играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

На счету 32-летнего россиянина 96 (32+64) очков в 56 играх при полезности «+29». В последних 3 матчах — 1 (1+0) балл.

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду (105 в 62) и Нэтану Маккиннону (100 в 59). При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) есть 2 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Никита (20:41, 2:00 — в большинстве, полезность «минус 2») 1 раз бросил в створ и допустил 3 потери.

