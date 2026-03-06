Кучеров без очков в матче с «Виннипегом»: 1 бросок, 3 потери и «минус 2» за 20:41. У него 1 балл в 3 последних играх

На счету 32-летнего россиянина 96 (32+64) очков в 56 играх при полезности «+29». В последних 3 матчах — 1 (1+0) балл.
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду (105 в 62) и Нэтану Маккиннону (100 в 59). При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) есть 2 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Никита (20:41, 2:00 — в большинстве, полезность «минус 2») 1 раз бросил в створ и допустил 3 потери.
