Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

Копитар — 25-й игрок в истории НХЛ с 1500+ матчами в регулярках. Среди европейцев — 5-й

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:3).

Эта игра стала для 38-летнего словенца 1500-й в регулярках лиги. Он сделал результативную передачу и был признан первой звездой встречи.

Копитар стал 25-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).

Среди европейских хоккеистов больше матчей провели только четверо — Яромир Ягр (Чехия, 1733), Здено Хара (Словакия, 1680), Никлас Лидстрем (Швеция, 1564) и Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 1554).

На счету Копитара 1303 (446+857) очка. Ему осталось набрать 5 баллов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба, обогнав Марселя Дионна (1307 в 921).

Ранее Анже — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «королей» — заявил, что нынешний сезон будет для него последним в НХЛ.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше