Копитар — 25-й игрок в истории НХЛ с 1500+ матчами в регулярках. Среди европейцев — 5-й

Эта игра стала для 38-летнего словенца 1500-й в регулярках лиги. Он сделал результативную передачу и был признан первой звездой встречи.
Копитар стал 25-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).
Среди европейских хоккеистов больше матчей провели только четверо — Яромир Ягр (Чехия, 1733), Здено Хара (Словакия, 1680), Никлас Лидстрем (Швеция, 1564) и Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 1554).
На счету Копитара 1303 (446+857) очка. Ему осталось набрать 5 баллов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба, обогнав Марселя Дионна (1307 в 921).
Ранее Анже — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «королей» — заявил, что нынешний сезон будет для него последним в НХЛ.