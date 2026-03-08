Ларионов после победы СКА над «Динамо»: «Хочется играть зрелищно, но не все команды готовы. Это большой минус для нашего хоккея, болельщики ждут эмоций»

— Не могу не согласиться. В какой-то момент это немножко превратилось в баскетбол. Большую часть матча хоккей был не самым ярким, но концовка получилась зрелищной. Согласитесь? Как в баскетболе: последние минуты — самая интрига. Уже второй матч подряд у нас такая ситуация. С другой стороны, нужно понимать: люди устают, эмоционально подсаживаются, по ходу сезона мы теряем игроков. Эти факторы тоже влияют.