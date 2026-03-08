Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.20
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Ларионов после победы СКА над «Динамо»: «Хочется играть зрелищно, но не все команды готовы. Это большой минус для нашего хоккея, болельщики ждут эмоций»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о незрелищной игре команд в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

— Вы часто оцениваете игру с точки зрения зрелища, сравниваете с искусством. Сегодняшний матч на какой вид искусства был похож? На мой взгляд, хоккей получился катастрофически незрелищным. И в чем причины такой игры?

— Не могу не согласиться. В какой-то момент это немножко превратилось в баскетбол. Большую часть матча хоккей был не самым ярким, но концовка получилась зрелищной. Согласитесь? Как в баскетболе: последние минуты — самая интрига. Уже второй матч подряд у нас такая ситуация. С другой стороны, нужно понимать: люди устают, эмоционально подсаживаются, по ходу сезона мы теряем игроков. Эти факторы тоже влияют.

Согласен, когда приходит полный стадион, хочется играть в открытый, зрелищный хоккей. Но не каждая команда готова к этому, потому что во главе стоит результат. И это, честно скажу, большой минус для нашего хоккея. Потому что болельщики ждут эмоций, красивой игры, — сказал Ларионов.