Ларионов о Тамбиеве в СКА: «Он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут, говоря жестким языком. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают»

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут ее выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевел на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жестким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают, — рассказал Ларионов.