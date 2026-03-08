Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
0
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.15
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.89
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.75
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Ларионов о Тамбиеве в СКА: «Он влияет на людей, которым нужен и пряник, и кнут, говоря жестким языком. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Динамо» (2:1 ОТ) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ рассказал, в чем заключаются обязанности Леонида Тамбиева в штабе петербургского клуба.

Источник: Спортс"

— Игра, как вы сказали, была не очень зрелищной. Уже около месяца в штабе работает Леонид Тамбиев, который умеет доставать из игроков все, что нужно. Как оцениваете его влияние на команду, на тренерский штаб?

— Мы обычно никого отдельно не выделяем. У нас очень дружный штаб, у каждого есть право голоса. Я всегда открыт к идеям и мыслям. Каждый человек в штабе делает свою незаметную работу, в том числе Леонид Григорьевич. Его прагматизм, который был в «Адмирале», игра от обороны, надежность — это те вещи, которые мы берем в нашу общую копилку.

Его роль важна. Я немного освободил себя от части требований к игрокам. Потому что я всегда хочу держать очень высокую планку, но не всегда игроки могут ее выдерживать. Поэтому некоторые моменты я перевел на него. Он влияет на людей, которым нужно слегка… не говоря жестким языком, и пряник, и кнут. Это не совсем мой стиль, но в нашем хоккее такие методы работают, — рассказал Ларионов.