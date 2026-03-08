Ричмонд
Кучеров достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ в 6-й раз за карьеру, набрав 0+4 в матче с «Торонто». Он 18-й игрок в истории лиги с таким достижением

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и был признан первой звездой.

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Кучеров идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги в текущем чемпионате.

Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд. Нападающий «Лайтнинг» стал 18-м игроком в истории лиги, кому удалось провести не менее 6 таких сезонов.

Выше в списке идут Уэйн Гретцки (15), Марио Лемье (10), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9, включая текущий), Марсель Дионн (8), Майк Босси и Петер Штястны (по 7).

В группу игроков с 6 сезонами также входят Сидни Кросби («Питтсбург»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 91 очко в текущем сезоне), Бобби Орр, Фил Эспозито, Ги Лефлер, Дэйл Хаверчак, Яри Курри, Брайан Троттье, Марк Мессье, Джо Сакик и Стив Айзерман.

