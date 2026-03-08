Ричмонд
1-й период
Питтсбург
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.31
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
буллиты
Колорадо
1
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.09
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
09.03
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
09.03
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
09.03
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.33
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Сыновья Овечкина отрабатывали броски после раскатки «Вашингтона». Они пытались повторить празднования голов отца

После тренировки «Вашингтона» сыновья Александра Овечкина вышли на лед и отрабатывали броски.

Источник: Спортс"

Сергей и Илья после заброшенных шайб повторяли известные празднования голов своего отца.

Один из мальчиков упал на живот и прокатился по льду. Так Овечкин в апреле отпраздновал свою 895-ю шайбу в регулярках НХЛ.

