Сыновья Овечкина отрабатывали броски после раскатки «Вашингтона». Они пытались повторить празднования голов отца

Сергей и Илья после заброшенных шайб повторяли известные празднования голов своего отца.
Один из мальчиков упал на живот и прокатился по льду. Так Овечкин в апреле отпраздновал свою 895-ю шайбу в регулярках НХЛ.
